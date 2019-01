¿Quién está detrás de la muerte de Kevin Fret?

La madre del artista asesinado también negó la extorsión que el reggaetonero Ozuna argumenta. “Si tú me conoces a mi y me brindas dinero y me dices que me vas a dar dinero, ¿cabe una extorsión ahí? Ahí no hubo una extorsión, no hubo nada, por eso digo yo que vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo, porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia”.

Hilda Rodríguez, madre de Kevin, asegura que ya sabía que a su hijo le arrebatarían la vida: “El Señor (Dios) me lo había dicho también en un sueño, conspiran en contra de él para matarlo, yo le venía advirtiendo a él que no fuera para allá (a Puerto Rico), inclusive el mismo día se lo advertí y le dije ‘vente para acá hoy, sal de allá’”.

Ozuna: “No mandé a matar a Kevin Fret”

El reguetonero volvió a hablar sobre el controversial vídeo con contenido sexual en que sale y afirmó que él no mandó a matar a Kevin Fret, la persona que lo habría extorsionado con la publicación del material.

“Pues mira, no mandé a matar a Kevin Fret, el señor Jesús, que es que está allá arriba, lo sabe, el público lo sabe, la Policía lo sabe, no se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso”, contestó a la pregunta de si había mandado a matar al trapero por la extorsión de que era víctima.

Ozuna fue entrevistado en el programa puertorriqueño “La Comay”, donde afirmó que la Policía de Puerto Rico no lo ha vinculado con el asesinato de Kevin Fret. “Mis abogados están ahí, estamos a toda disposición , como las autoridades saben, no hay nada que esconder, pero no me han vinculado con eso, o estoy vinculado con eso”.

Atribuyó a especulaciones que su nombre se relacione con la muerte del artista. “No, no, están especulando unas cosas, porque tú sabes que a la gente le gusta mucho especular, que es algo común y corriente (...) unos chismes de unas cosas con las otras están corriendo en las redes”, adujo.