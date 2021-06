$!Químico Ultra Mega: “Limpiar mis letras me ha llevado más lejos”

Con una letra explícita que incitaba al consumo de drogas, Químico Ultra Mega, uno de los cantantes urbanos dominicanos más populares se convirtió en el ojo de las críticas.

Sin embargo, la madurez musical y personal lo han llevado a cambiar de forma drástica su propuesta musical para lograr entrar a otros mercados. Su colaboración con Martha Heredia o su nuevo sencillo son muestras de ese proceso de redefinición musical.

En entrevista para Diario Libre, a propósito de su participación en los Premios Heat, el urbano explicó porqué la decisión de hacer de su música una más comercial.

“Que me hayan tomado en cuenta para una premiación de esta magnitud me hace sentir increíble, porque me demuestra que el trabajo que he venido haciendo en República Dominicana a nivel musical no ha sido en balde”, dijo.

Y continuó: “Yo que vengo del bajo mundo (musicalmente hablando) y ahora estoy haciendo música buena, siento y le digo al pueblo que sí, que la música buena es la que te lleva a representar en escenarios importantes”.

“El año pasado vine con música buena (a los Premios Heat) y canté el tema ‘Vamo’ a dar una vuelta’, en colaboración con Martha (Heredia), y luego regreso este año con música buena”, señaló. El cantante afirmó que limpiar sus letras lo ha llevado más lejos. “Si no lo hubiese hecho, tal vez no estuviera aquí”, dijo.