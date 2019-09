$!Rafa Rosario baila con fanático alemán que es loco con el swing de Los Rosario

Rafa Rosario, voz líder de Los Hermanos Rosario compartió la tarde de este lunes un video en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando con un alemán en el puerto de Hamburgo.

El fanático de la agrupación es un seguidor del merengue de la popular agrupación. “Embarcando en el puerto de Hamburgo me encuentro con este alemán loco con la Dueña del Swing, me invitó a bailar y ahí tienen el resultado. Qué alegría me da que nuestro merengue haya trascendido fronteras. Miren que swing tiene el tipo”, escribió Rafa Rosario.