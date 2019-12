Rafely Rosario: “Tuve graves problemas con el alcohol”

El merenguero dominicano Rafely Rosario confesó que ha tenido debilidades como ser humano, por lo que en los inicios de su carrera enfrentó serios problemas con el alcohol, de tal manera, que subía a las tarimas pasado de contento.

“No puedo mentir, ciertamente tuve graves problemas con el alcohol, por la inexperiencia subía a las tarimas ‘sabroso’. También llegué a tener problemas con las mujeres antes de conocer a mi actual pareja, Magnolia Kasse, porque era muy mujeriego, pero todo eso fue parte de un proceso que me obligó a levantar cabeza”, reveló el joven merenguero en el programa “Domingo Latino”, que produce y conduce Domingo Bautista por Hits 92.

Por primera vez, el intérprete de “Me liberé” se confesó al narrar los motivos por los que en el 2014 se extravió en Nueva York y luego fue localizado en un hospital de esa ciudad después de haber sido reportado como desaparecido por la familia.

“Yo estaba en un cambio de vida, en busca de ser más positivo y disciplinado, pero no hice el proceso como debía hacerlo. Al tercer día de estar en Estados Unidos, con mi madre Josefina y mi hermana Ruby, no hice las cosas como tenía que hacerlas. Al dejar el alcohol de golpe y no medicarme correctamente, me provocó un ‘delirium tremens’, esto provoca una confusión grave, temblores corporales, cambios del estado mental, agitación, entre otros síntomas”, confesó el cantante, que actualmente promueve el tema “Corazón en la maleta”, que suena en las plataformas de música digitales y en la radio nacional y de Estados Unidos.

Aseguró que ese día salió a trotar para controlar la ansiedad y el esfuerzo y la energía lo hizo perder el conocimiento, alguien lo recogió y lo llevó al hospital de New Jersey.

Sobre la inestabilidad que ha tenido desde su salida de Los Hermanos Rosario, Rafely confesó que los inversionistas, encabezados por Máximo Aristy Caraballo, lo dejaron solo al tercer mes de debutar con su propia orquesta.

“Al tercer mes de salir con mi orquesta ellos nos dejaron solos a Hommy (Campusano) y a mí. Pensaron que era de una vez que verían las ganancias de lo invertido, y eso no funciona así, incluso me dejaron con ‘Me liberé’ pegadísimo, estaba número nueve en Billboard Latino y me nominaron en premios Lo Nuestro como Revelación del Año. Me vi feo en diciembre, todo el mundo trabajando menos yo, porque me tenían atado y nunca entendí por qué pasaban esas cosas tan rápido. Nosotros debutamos en septiembre y ya en diciembre el grupo no existía”, se lamentó.

Reconoció que tomó decisiones erróneas por inmadurez y por ir en busca de dinero, fama y placeres y no escuchó los consejos de su padre Rafa Rosario. “Di pasos sin decirle nada a mi papá. En esta nueva etapa con Alberto Cruz todos los pasos que damos lo consultamos a él y está sumamente contento porque ve que las cosas son distintas y así debió ser siempre”, declaró Rafely.