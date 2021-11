$!Ramón Orlando asegura que el reggaetón no es música, es entretenimiento

El reconocido músico dominicano Ramón Orlando expresó en el programa “El Súper Meridiano’’ que lo que están haciendo los urbanos no es música, sino entretenimiento.

El también productor y compositor fue claro al decir que el mundo está mal y lleno de problemas por lo que la gente hoy día lo que busca es cómo entretenerse, por eso muchos se han ido a escuchar esos temas que hacen estos artistas urbanos.

Reveló que esas letras están llenas de violencias, de malas palabras y siempre incitando al consumo de sustancia controladas.

“Ellos han tratado de cambiar, pero el mundo está mal y cuando ellos quieren las cosas no funcionan. Imagínate mi hijo un músico del Conservatorio Nacional me dice que el éxito más grande ahora mismo es ‘Esto no se sabe donde vayas a parar’ ”, comentó Orlando.

