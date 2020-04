Ramón Orlando denuncia lleva una semana esperando realizarse la prueba del COVID-19

El veterano merenguero, compositor y arreglista Ramón Orlando denunció mediante sus redes sociales que por una semana ha estado tratando de hacerse la prueba de coronavirus COVID-19 y no ha podido por la alta demanda de casos.

“Nosotros estuvimos reunidos con una persona muy querida el día 16 de marzo y la persona salió contagiada con el virus y llegamos a República Dominicana y ya llevamos 16 días en casa llevando una cuarentena responsable. Tengo ya siete u ocho días llamando a los laboratorios para que se nos haga la prueba a mí, mi esposa y mis dos niños más pequeños y no se ha podido”, narró el artista en un video colgado este jueves.

Dijo que la razón es que los laboratorios con los que se comunicó le informaron que no podían tomar más citas “porque ya tenían demasiadas personas las que están enfermas”.

“Esto no es una gripecita, esto mata a la gente, hermano. El virus le da fuerte a personas como yo, que sufrimos de diabetes, presión alta y asma”, dijo.

El cantante se refirió a la muerte reciente de José Antonio Jáquez, mejor conocido como Billy Bachata por el COVID-19, quien era vicepresidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música Dominicanos (Sgacedom).

Aunque el maestro Ramón Orlando es asmático dice no presentar los síntomas del virus, pero su esposa sí, y por tanto reiteró el llamado de que acudan a su hogar a hacerle la prueba a él, su esposa e hijos. “Ahora no se si puedo enfermar a alguien o si me enfermé de verdad”, analizó el intérprete de “No hay nadie más”.

Comentó que tiene la iglesia cerrada desde antes de que se declarara la cuarentena y que se mantiene orando por el país.

“Hermano, usted que está en su casa cuídese, que esto es muy serio. Que Dios tenga misericordia con la República Dominicana”, expresó.

En tanto que les envió un mensaje de aliento a los doctores y demás profesionales de la salud, a los policías, militares, choferes, personal de supermercado y otros que se mantienen expuestos frente a esta pandemia.

“República Dominicana es de Dios y Dios la va a ayudar”, finalizó.