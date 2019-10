Rando Camasta: “Frustrante es cuando haces un concierto y no va nadie”

Ser un experimentado cantautor no garantiza un triunfo en un reality show, cuando te enfrentas a diversas expresiones artísticas, con talentosos exponentes de todas partes del país y otras naciones. Rando Camasta lo tiene claro, y con la humildad que lo caracteriza confesó a Diario Libre, sus razones para entrar a Dominicana’s Got Talent y lo que busca con su participación.

“Mi papá me enseñó a tocar la guitarra desde muy joven, y ha sido mi gran maestro tanto en la música como en lo espiritual y en lo personal, y ha sido esa persona que me lleva de la mano por el camino de la vida”, señaló previo a su participación.

A pesar de crecer en un hogar donde los acordes de una buena guitarra no faltaban, su paso por la música no ha sido un camino de rosas. “Mi camino en la música ha sido largo, tendido y difícil, pero no hay ninguna otra forma de hacerlo, o al menos así lo he sentido yo”, argumentó.

Su momento más frustrante

Rando sentenció que ha vivido muchos momentos de frustraciones, siendo el mayor enfrentarse a un auditorio vacío al momento de sacar un disco, “Frustrante es cuando tú sacas tu segundo disco, haces un concierto en la Zona Colonial y no va nadie. Eso es frustrante”, enfatizó.

¿Cómo salir adelante luego de ese momento? El artista señaló que quien vive un momento como ese, además de entender “que es un momento frustrante, tú tienes que entender que esa no es una razón para desanimarse, ni para dejar de hacer lo que te gusta, todo lo contrario, es una razón para la próxima vez hacerlo mejor”, señaló que una resiliencia que sorprende.