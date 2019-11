$!Rapero dominicano entre los enjuiciados en Massachusetts por allanamiento de morada

El popular rapero dominicano radicado en Massachusetts, Rhadamés Peña (Chispa), quien mantiene un jugoso contrato con el sello especializado en el género “Epic Nation The Label” y otros 11 miembros de su equipo, serán enjuiciados en marzo de 2020 por cargos de allanamiento de morada, después de declararse no culpables en el tribunal del distrito de Salem, en ese estado.

El rapero y los demás, fueron procesados judicialmente después que policías de Salem los encontraron en agosto en el sótano del histórico edificio “The Knights of Columbus Hall” (Los Caballeros del Salón de Colón), filmando un video musical para promover su más reciente tema.

Los abogados del artista de 19 años de edad y los otros acusados, alegaron en el tribunal que no hay base para una acusación por delitos graves, debido a que el rapero ni sus acompañantes asumieron una conducta desordenada y tampoco destruyeron nada dentro del inmueble.

Los defensores, le dijeron también al juez que el intérprete que también canta Hip – Hop y los músicos y bailarines de su equipo, no cometieron ningún crimen, además de que no había ningún letrero advirtiendo que no se podía entrar o de “traspaso ilegal”.

Todos se declararon no culpables el viernes cuando fueron presentados ante el juez Randy Chapman, quien dijo que en ese caso, los imputados deberán ir a un juicio y será el jurado que determine si hay causas probables para una eventual condena.

Antes de esa fase, un Gran Jurado deberá dictaminar si hay causas probables para enjuiciarlos.

Los policías se tiraron la noche del 9 de agosto en el edificio, respondiendo a numerosas llamadas de vecinos y cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a los 12 artistas y las cámaras de filmación y las luces en el sótano.

Aunque en la mayoría de los videos, “Chispa” exhibe armas de fuego, prendas aparentemente lujosas y costosas y dinero en efectivo, pero las exhibiciones podrían ser juguetes para ilustrar las escenas, los policías no reportaron el hallazgo de pistolas o revólveres en el sitio.

La jefatura de la policía en Salem dijo que los oficiales fueron enviados al área de Washington Suaré donde está el edificio, después que un vecino reportó haber visto a alguien trepándose por una valla.

Los abogados pidieron al juez anular los cargos, argumentando que no sólo sus clientes estaban sobrecargados originalmente con delitos graves que podrían enviar a algunos de ellos a la cárcel, sino que no hay evidencia de que el sitio, que está siendo transformado en condominios de lujo, no tenía señales de no intrusión.