$!Rapero se implanta cadenas de oro como cabello

El polémico rapero mexicano, conocido como Dan Sur, quien ha sorprendido con su peculiar estilo, se colocó implantes de cadenas de oro en la cabeza como cabello.

Fue a través de redes en donde comenzaron a circular las imágenes.

“Soy el primero que me he puesto implantes de oro. Corté el pelo y me implanté el oro. Soy el primero. Yo no me pinto el pelo como todos los demás”, así anunciaba Dan Sur, rapero y productor mexicano, su cambio de look.

“Lo tengo como un gancho que se implanta en la cabeza, todos están enganchados bajo mi cráneo debajo de mi piel; de este modo la mayor parte de cadenas solo hay que colocarlas en los ganchos” explicaba en sus vídeos.