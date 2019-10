Raphael deleita a los dominicanos en una noche con luna sobre el Jaragua

El histrionismo y la picardía que caracteriza al “Divo de Linares” se dejaron ver en su viaje musical por títulos con los que conquistó al público cuando comenzó su carrera. Con las versiones sinfónicas de sus canciones en cuyos arreglos musicales se coqueteó con los elementos electrónicos, no ofendieron a la orquesta filarmónica y fueron recibidas con beneplácito por la audiencia que llenó la sala.

El que ha visto a Raphael en la escena sabe muy bien que habla poco. Y esa noche no fue la excepción. Cantó y complació al público que lo ovacionaba y le hizo el coro. No se detuvo, tomaba un sorbo de agua y sin darle tregua a la orquesta mostró que a pesar de sus 76 años de edad, a sus cuerdas vocales no les ha llegado el otoño. Administra su voz y los recursos de los que dispone un artista de su calidad los aprovecha al máximo teniendo como cómplice a su orquesta.

Entre canción y canción expresaba con sus gestos lo bien que se sentía. Reverenciaba una y otra vez al público. A los que estaban en el balcón, a los del mezzanine y a los que se encontraban en la platea, pero sin pronunciar palabra alguna.

La primera función de RESinphónico no incluyó una proyección de contenido visual a pesar de tener dos pantallas en los extremos del salón como lo ha venido haciendo en su gira, sin embargo, al público poco le importó ese recurso. Sus ojos estaban puesto en su ídolo y uno que otros aprovechaba el privilegio de verlo para tomarle fotografías, hacer transmisiones en directo en las redes sociales o simplemente guardar el documento visual para su memoria o compartirla con sus cercanos

Raphael no defraudó al público. Verlo en el Teatro la Fiesta lo convirtió en un encuentro más íntimo de lo acostumbrado en los conciertos del Teatro Nacional. Allí los que alcanzaron a ordenar sus tragos para combinar el momento, lo disfrutaron más que aquellos que no pudieron conseguir ni una botella de agua luego de las 9:00 de la noche.