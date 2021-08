$!Raúl Acosta vuelve a primeros lugares de audiencia

Los fanáticos de la agrupación Oro Sólido celebran el regreso a la radio nacional de Raúl Acosta y su popular agrupación con el remix del éxito “Hacer el amor”, con el que el merenguero dominicano vuelve a colocarse en los primeros lugares de las listas de éxitos radiales.

La semana del 19 al 25 de agosto Monitor Latino República Dominicana colocó la canción en el apartado Hot Song, la más caliente, y desde la semana pasada ocupa el primer lugar entre los merengues de más difusión, refiere una nota de prensa.

Acosta celebra ambas noticias porque llega justo en el momento en que prepara su regreso a los escenarios tras la apertura de mercados donde Oro Sólido es una institución reconocida por su exitoso repertorio.

“Es una gran satisfacción y me siento feliz de que las estaciones de radio estén apoyando el remix de manera tal que se ha posicionado en el primer lugar”, resaltó Raúl Acosta.

El director de orquesta dijo que este nuevo éxito forma parte del álbum “Fiesta en la Calle 8”, disponible en todas las plataformas de música digital y en las redes de sociales de la popular agrupación orosolidoofficial.

La misma está integrada también por los temas “A palo con ella”, “Baila como si nadie está mirando”, “Chill Baby”, “Chiling”, “Fire”, “I just want to kiss your lips”, “Me gusta todo de ti”, “Sácala a bailar”, “Sedúceme” y “Soltero y pico”.