Raúl Di Blasio y su dura reflexión sobre la fama: “Te lleva a una soledad que no buscas”

Cuando se apagan las luces, la soledad reina en el entorno de muchos de los artistas más exitosos. Una soledad que no es buscada, con la que se aprende a vivir, que no significa que estén solos.

“A veces los que menos tienen son los más felices. He venido al país muchas veces en mis más de 30 años en la música y siempre me he maravillado por la alegría de los dominicanos”, confesó para explicar el nombre del show.

Uno de los aspectos que abordó fue la diferencia del ser humano del artista. “La misma carrera, cuando estás transitándola, te lleva por una soledad que no buscas, pero que a la larga aprendes a aceptar”, confiesa.

Y continúa: “Llegas de un concierto (a casa llena) con cien mil (personas), pero todos son amigos anónimos que son amigos tuyos a través de la música que les enviaste a su hogar, que les perforaste el corazón en el buen sentido, pero tú no sabes quiénes son... Cuando las luces se apagan es natural que no vea nada; las luces encandilan y el sonido de los aplausos te ensordecen y quiere decir eso, que cuando llegues al hotel estás solo”, reflexionó.

¿Qué pasa después? “Cuando llega ese momento, el hotel puede ser el más lujoso, la almohada hermosa, pero no es tu almohada, el cuadro que tienes al frente no es un retrato de un ser querido; nada de eso te pertenece y te das cuenta de que estás solo”, señaló.

“Y para qué hice todo eso”, se cuestionó. “Ensayé, estudié, viajé, desgasté mi salud para recibir un montón de aplausos hermosos, pero al final no vas a casa, vas a un hotel y estás sólo, tanto que al final aprendes a estar solo”, dijo Di Blasio, y confesó que la pandemia del coronavirus no le resultó tan difícil porque aprendió desde hace mucho a apreciar la soledad. Pero aclara, “una cosa es estar solo y otra muy distinta es sentirse solo. Yo jamás me he sentido solo”.