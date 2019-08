Raúl Di Blasio y sus amigos llenan de magia sinfónica al Teatro Nacional

“Yo tengo que reconocer que en México he conocido muchas cosas. Allá conocí a una amiga que tomaba tequila hasta las 3 de la madrugada. Un día me llama y me dice que quería fuera a dar un concierto benéfico en Guadalajara en un sitio muy colonia, palabra que quiero aprovechar para felicitarlos por esa hermosa Ciudad Colonial que tienen aquí. Me dice: -mi amorcito-, con dos tequilitas abajo, -¿cuánto durará el concierto?-, le digo: -Dos horas o tres-. -Mira mi amorcito. La mente capta lo que la nalga aguanta-, me respondió. Así que cuando empiecen a moverse en el asiento me avisan y yo me voy. Mientras tanto aquí nos quedamos”, dijo, recibiendo la alegría del público que permaneció durante 2 horas y 50 minutos rendida ante Di Blasio.