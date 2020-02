$!Raúl Paz: “Yo canto sobre la vida, soy un cronista social”

Importancia de la música en la infancia

Sobre la música que se hace en el Caribe, afirma que hace un aporte trascendental a la música a nivel mundial. “Siento que no hay otra región en el mundo que haya influenciado más la música internacional que el Caribe. Incluso me atrevería a decir que la música contemporánea ha sido mucho más influenciada por el Caribe que por la música africana. Creo que es tan rica la música del Caribe que es difícil encasillarla, somos un conjunto de islas, de pueblos, creencias, colores y sonidos totalmente diferente, y aunque tenemos mucho que ver, somos muy diferentes y por suerte”.

“El arte de manera en general es la representación de lo mejor que puede ser el ser humano. Creo que el arte ha estado siempre presente desde el inicio de la raza humana y uno sin el otro no existiría. Las escuelas de músicas y las escuelas de arte son tan importantes. Yo creo que la sociedad debe estar consciente de que mientras más cerca estemos del arte, mejores personas seremos. Debemos apoyar que los niños desde temprano tengan acceso al arte, pues pobre del hombre que no ha estado cerca del arte alguna vez en su vida, porque verá empobrecida su alma. La cultura o la música está demostrado que genera otros mecanismos en el cerebro, les abren el camino hacia las matemáticas y es definitivamente algo que aportar desde el punto de vista de crecimiento espiritual. Falta mucho en los sistemas de educación mundial para que exista mayor acceso al arte”, reflexionó.

El romance

Aunque Raúl Paz es un cantante que es se inclina hacia los temas sociales en sus canciones. El amor también es un tema recurrente en su música. En tiempos donde el romance parece estar pasado de moda, el cantautor defiende su permanencia. “El romance existió y existirá siempre. Es la base del ser humano, hasta de lo más machos. Pienso que la música es cíclica, como todas las artes, como todas las modas, hay ciclos. Tal vez hoy no está a la moda Bachata Rosa de Juan Luis Guerra como hace 20 años, pero volverá de otra manera. Como volverá lo urbano y seguirá girando todo. Creo que no hay que temerle a los ciclos musicales y sociales. Pues la música es un reflejo de la sociedad, creo que ahora hay una emancipación de una clase. En las ciudades cada vez es más difícil sobrevivir y eso es un reflejo de lo que hay en el mundo, pero esto ya ha existido en otros momentos en la historia de música. Las modas vienen y van y siempre habrá música para los románticos. Creo que los grandes machos de hoy serán los románticos del mañana. Siento que el reguetón siempre estuvo, lo que estaba más marginalizado, mientras que ahora están en el poder. Creo que todo eso es parte de la música afrocaribeña que sigue influenciando el mundo. Ahora mismo ves a un Justin Bieber que si no pone la clave caribeña detrás no está a la moda”.

Un consejo a los cantautores

“Continuar, la única manera de sobrevivir es no dejarse matar. Siento que en la sociedad dominicana que hay una ola de música inteligente, por llamarla de alguna manera, que es mayor a la de hace 20 años. Al mismo tiempo de la evolución de la música urbana hay una evolución de esa otra música. Creo que ese sería el equilibrio, lo ideal es que existan siempre esas dos corrientes. Hay que seguir y decirle a la gente que es posible vivir con las dos cosas. No tiene nada de malo salir a bailar, son ritmos que son imposibles de resistir, pero también es importante ir a un teatro, escuchar una música tranquilo y reflexionar. El ser humano necesita las dos”.

Esta noche en Casa de Teatro

Conocí Casa de Teatro hace tres años por invitación del entonces ministro José Antonio Rodríguez, venía de pasa luego de un concierto en Guadalupe y Martinica, así que hicimos un concierto en el patio con los amigos. Estuvo con nosotros Pavel Núñez, así que los recuerdos son muy bonitos. “Esta vez estaremos también con un grupo de amigos. Estoy muy feliz. ”. El artista estará acompañado por músicos dominicanos en el teatro de Casa de Teatro.