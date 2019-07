$!Realizan autopsia al cadáver del cantante Cherito

“Cherito murió. Aún no sabemos cuál fue la causa... ahora su cadáver está siendo sometido a una evaluación por un médico legista”, así informó Chery Jiménez, padre del cantante al ser contactado por periodistas de Diario libre vía telefónica desde su residencia de Nueva York.

Hasta el momento se ha informado que el artista falleció de un infarto, pero aún se espera la confirmación tras el análisis legista.

El cadáver del artista será velado a partir de este jueves en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Será sepultado el viernes en el cementerio Puerta del Cielo.

El padre del artista también informó que no tenía conocimiento de que su hijo confrontara problema de cuidado con su salud. “No tenía información, de lo único que se quejaba era de que tenía un dolor de estómago fuerte, pero no me comunicaron que era una situación de cuidado”, comentó Chery.

El merenguero que saltó a la fama en 1986 con la agrupación The New York Band con una propuesta que renovó la escena, cumpliría el próximo mes 51 años según contó su padre.

En 2016 la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le rindió un homenaje por su trayectoria y le entregó un Premio Soberano al Mérito.