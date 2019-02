$!Realizarán homenaje a José José en Chao Café Teatro

El cantante dominicano Sergio Hernández se prepara para deleitar al público junto al intérprete mexicano Ever Ramírez con un concierto titulado “Homenaje a José José”, en el cual interpretarán los grandes éxitos del príncipe de la canción.

El espectáculo, pautado para el sábado 9 de febrero a partir de las 9:00 de la noche será en “Chao Café Teatro” de Ágora Mall, bajo la producción de la agencia de eventos La Gran Herencia, presidida por el doctor Anthony Galán Grullón, informaron en un documento de prensa.

“Es un gran honor poder interpretar las canciones del “Príncipe de la canción”, sobre todo porque he tenido la oportunidad de compartir escenarios con el propio artista en varias ocasiones, e incluso grabar sus grandes éxitos”, expresó Sergio Hernández.

La productora del concierto, Rosa Amarella Valerio, informó que el concierto será todo un espectáculo, en especial para los fieles seguidores del artista.

Se cantarán los temas “Si me dejas ahora”, “La nave del olvido”, “Lágrimas”, “Tiempo”, “Amar y querer”, “Amor amor”, “Almohada”, “Vamos a darnos tiempo”, “Gavilán o paloma”, “Una noche de amor”, “Lo pasado pasado”, “Lo que no fue no será”, “Payaso”, y “El triste”, entre otras.