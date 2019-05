$!José Luis Rodríguez: “Regresar a los escenarios es un milagro”

El cantante venezolano José Luis Rodríguez no pensó que hoy estaría con vida. Luego de ser diagnosticado con fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable, sus días en este mundo estaban contados, sin embargo, se sometió a un trasplante doble de pulmón y ha vuelto a los escenarios con renovados bríos.

El Puma, mote con el que se dio a conocer en el canto y la actuación, visitará el país el próximo 24 de este mes para presentar el concierto “Agradecido”, título de una puesta en escena en la que hará un repaso de sus canciones en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

El interprete de “Tengo derecho a ser feliz” o “Dueño de nada”, entre otros éxitos, concedió una entrevista telefónica a DL en la que expresó que está muy contento de poder reunirse con el público dominicano.

“Regresar a los escenarios es un milagro. Es un regalo de Jesucristo, gracias a él, a los familiares del donante, a mi esposa, a la familia y a toda la gente que rezó por nosotros estamos en pie, ha sido maravilloso”, comentó la semana pasada en la ciudad Miami.

La muestra de cariño que ha recibido de la gente luego de que se ha recuperado quizás no la esperaba. “Cuando me recuperé comencé a sentir un afecto que a lo mejor no lo había sentido antes”, comentó.