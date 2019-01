$!Reguetoneros boricuas preocupados por auge de violencia en la isla

El reguetonero puertorriqueño Farruko lamentó entre lágrimas que el auge de la violencia y la inseguridad siga cobrando vidas y alejando a los compatriotas de su tierra. El cantante, que tenía una presentación gratuita en Bayamón, tuvo que cancelarla por falta de coordinación de las autoridades.

Ante esto, el intérprete de “Mi forma de ser” se desahogó en una entrevista radial en La Mega: “No me importa si me llaman y me revocan (caso legal que enfrenta en el foro federal). Por algo Dios me puso aquí... Es para decirle a ustedes que nos estamos matando. No me siento seguro aquí (Puerto Rico) y mi familia no se siente segura. La gente tampoco se siente segura”, reseñó.

En solidaridad con la causa, muchos urbanos están publicando en sus redes el hashtag #Paz con la bandera ensangrentada de Puerto Rico.

El urbano Ozuna se unió a su clamor y expresó que el pueblo está perdiendo la paz que construyó: (Sic) ESTAMOS PERDIENDO LO QUE NOSOTROS MISMOS CONSTRUIMOS PAZ PR PUEÑETAAAA QUE PASA SI TODO EL MUNDO HACE LO DE CADA QUIEN SIN HACER DAÑO A NADIE ESTÁN PAGANDO NIÑOS MUJERES GENTE MAYOR QUE PUEDEN SER TÚ HIJO TU ABUELA O TU MAMÁ @farrukoofficial gracias bro pr pr”.

Wisin argumentó: “Por el bien de todos #PAZ #bendiciones para mi tierra”.

Don Omar, por su parte, se fue más allá y pidió cambiar las letras de la música urbana. Insistió en dejar de ser ‘otros’ y verse como maleantes al momento de escribir una canción. “Propongo menos violencia en el producto más consumido por los últimos 25 años en mi isla, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa...(música urbana). Propongo que nosotros los líderes no sigamos promoviendo la caída de a quienes queremos y crecieron con nosotros apoyándonos en nuestro sueño. Propongo que nos levantemos sin miedo a ser buenas personas y que de una vez y por todas soltemos ese falso concepto de ser “otros” mientras escribimos y cantamos. Propongo que hagamos más música, más conciertos, más colaboraciones y que podamos promover el respeto que sentimos por la vida”, manifestó Don Omar, siendo el comentario más acertado hasta el momento porque toca en la llaga.

El famoso productor Raffy Pina (Pina Records) consideró que “una tregua te hace más grande que dañar una vida y dañarte la tuya . Paz para el mundo @farrukoofficial” #paz”.

En otra publicación, Farruko se remontó a la época del músico jamaiquino Bob Marley, cuando existía la guerra entre partidos políticos que provocó la muerte de cientos de personas. En ese momento, Marley realizó un concierto gratuito por la paz a pesar de haber sufrido un intento de asesinato. Farruko escribió: “Bob Marley cuando Jamaica reinaba la violencia y Kingston estaba en guerra hizo un concierto y pudo unir a los que estaban en guerra en ese momento y llevar el mensaje. Yo no soy Bob pero hay que aprender de los que se atrevían hacer la diferencia respeto y paz pa mi bella isla cójanlo con #calma y cura el alma”.

El salsero Víctor Manuelle llamó a la paz por el bien de todas las familias y los niños de la isla.

Al parecer, estos colegas de la música podrían imitar la acción de Marley y convocar un concierto gratuito por la paz, lo mismo que quería hacer Farruko y que por distintas circunstancias no se llevó a cabo.