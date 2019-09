$!Reguetoneros indignados le reclaman al Latin Grammy por ausencia de urbanos

Los urbanos Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, Natti Natasha, Karol G, Anuel AA, Maluma, Manuel Turizo, Farruko, Tito el Bambino, Tego Calderón y otros salieron en defensa de su gremio tras algunos ser excluidos de las nominaciones de los Premios Grammy Latinos, lo que consideran, según los planteamientos emitidos que fueron injustas.

Tal es el caso de Natti Natasha, Karol G y Becky G, quienes no fueron nominadas y de inmediato salió el mánager y productor musical Raphy Pina (Pina Récords) a hablar por los suyos, mas tarde le siguió el reguetonero Daddy Yankee, también reclamando la ausencia de sus colegas aunque él fue nominado, y utilizó el hashtag “Sin reguetón no hay Latin Grammy” (SinReguetónnohayLatinGrammy) con la imagen del gramófono con una ‘x’ en rojo.

Por igual justificaron su queja al considerar el reguetón como parte de la cultura y el movimiento.

Tras la publicación de Yankee los demás se han unido al reclamo y han compartido su post que reza: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy”, escribió el artista.

Otro que se ‘indignó’ y de qué manera fue Maluma, pues el “Pretty boy” consideró que su álbum “11:11” fue “el mejor que ha hecho en su vida”.

Otro que no se quedó callado fue el de la vieja escuela, Nicky Jam, señalando que hace la queja por el público, a quienes les debe lo que es hoy en día. “Por la cultura y el movimiento”, dijo.

J Balvin también repitió la frase de Nicky Jam.

Las urbanas Natti Natasha y Karol G compartieron el post de Yankee por su ausencia en los Latin Grammy. La dominicana Natti Natasha escribió en su Twitter: “Las mujeres tienen poder”.

Anuel AA, quien no fue nominado, hizo un vídeo afirmando que “la música latina somos nosotros con o sin un Grammy”, y manifestó que ha sido una falta de respeto, principalmente porque Romeo Santos no ha ganado un Grammy.

Farruko se encuentra nominado dos veces, especialmente por “Calma” con Pedro Capó, pero dijo que él juega para el equipo urbano “porque el género es el que me da de comer y le da de comer a muchos, pa’ la cultura pa’ la historia y por el movimiento y aunque muchos se enganchen en la yola mordió’ por que no están nominados pero aquí somos blanco y negro no grises y merecemos un mejor trato”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y para hacer mas grande la bola, Raphy Pina afirmó que sus artistas no aceptarán asistir al premio ni participar en los musicales. “Si la “academia” no valora a nuestros exponentes y respetan nuestro arte, no nos inviten a cantar que no estamos para darles rating, que canten los votantes que ni el público tiene participación a expresarse”, comentó.

Otros artistas se siguen sumando a la queja urbana.