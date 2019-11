René Pérez alza su voz contra la violencia de género

El cantante no dudó ni un segundo para acudir a sus redes para expresar indignación contra los locutores boricuas Rocky The Kid y Burbu en El Despelote.

Los comentarios que causaron controversia fueron: “Hoy se celebra el día de la violencia de género. El color que lo representa es el color morado, el color violeta. Si a ti te dicen ‘por qué violeta’, ¿por qué tú piensas que es violeta?”, le dijo Burbu a sus compañeros. -“De verdad que no sé”, respondió Rocky. “Yo diría, pues, por los moretones y esas cosas”, comentó entonces El Giga a lo que Burbu contestó que ella pensó lo mismo inicialmente. “Yo pensé lo mismo, pero dije ‘déjame no decir eso’”, añadió Rocky.

Estas referencias no sentaron bien en René Pérez, quien dijo que si se tratara de un presentador en los Estados Unidos, ya el Me Too lo hubiera sacado del aire. El artista recordó la cantidad de mujeres que son asesinadas en la isla y pidió a la emisora tomar acciones.