$!República Dominicana nominada en los premios SOVAS

Republica Dominicana no deja de sentirse en los premios SOVAS, considerados los Oscar’s de la voz, solo que en esta ocasión la nominación a los mismos no es por un trabajo propiamente de voz, sino por diseño y programación web, de la mano del Ing. Abraham Santamaría, quien se encargo de la pagina www.tribuvoices.com nominada en la categoría Outstanding Voiceover Website – Spanish junto a su esposa la locutora y voice over, Josefina Hernández, en la parte de dirección de contenido e ideas.

Abraham Santamaría es un Ing. en sistemas, programador y diseñador web, especialista en posicionamiento SEO, presidente y CEO de ProWebRD empresa de diseño y programación web en Republica Dominica, especialista en Streaming de audio y video e ing en audio.

Desde pequeño esta ligado a los medios de comunicación, es hijo del locutor ganador de Recordds Guinnes, David Santamaría Maggiolo. Inicio en los medios de comunicación a la edad de ocho años en el programa infantil Topi Topi junto a la comunicadora Iamdra Fermín, la cual es su sobrina política, pues Santamaría esta casado con la tía de Iamdra, la locutora y actriz de doblaje Josefina Hernández.

Dentro de los trabajo de Abraham Santamaría, hay una extensa lista de empresas nacionales e internacionales, entre ellas la pagina www.tribuvoices.com la cual le brindo esta nominación como programador y desarrollador web a los premios The Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS).