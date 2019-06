Resultados de ADN a Fernando Villalona por demanda de paternidad

La joven Ana Carolina Baldera, de 30 años, asegura que es hija del Mayimbe, que en su encuentro de prensa expresó: “Yo realmente no lo dudo porque yo era un tiguerazo”, dijo en ese momento.

Yo me hice la prueba con mucho gusto, fue antes de ayer, le di un beso, le miré la verruga en el mismo lugar donde la tenía yo (en su rostro)...”, dijo el cantante la noche del martes durante un encuentro de prensa en Hard Rock Live.

En declaraciones para Despierta América la joven detalló porqué pensaba que el cantante era su progenitor. “Fui a una fiesta que él ofreció, y en esa fiesta no era yo, no bailaba, solo quería verlo, mi corazón hablaba. En un momento él subió a cantar con sus hermanos, y yo le dije a mi mamá mira a mi tío y a mi papá, y ella me confesó que él es mi papá”, detalló Baldera.