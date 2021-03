$!Revelan detalles sobre la ruptura de Karol G y Anuel AA; ella “se sentía asfixiada”

Si bien su historia de amor, que duró unos dos años, estuvo llena de momentos felices y románticos, los reggaetoneros no llegarán al altar. Tanya Charry dice que fuentes cercanas a la pareja le informaron que surgieron tensiones porque a Karol G le pagaban menos que a su novio por sus presentaciones artísticas, aunque ella era tan popular como él.

Tal como reseña People en español, según Charry, para mejorar la situación, Anuel decidió “cederle a su novia parte de sus ganancias” por estos shows. Las fuentes que hablaron con la reportera colombiana le aseguraron que también hubo conflicto porque Anuel le prestaba a Karol G su avión privado, a pesar de que este era pagado por la compañía del puertorriqueño y sus manejadores no estaban de acuerdo por el gasto ecónomico que esto implicaba.

“Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”, afirmó Charry. “Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación”.