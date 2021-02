$!Revelan las verdaderas causas de la rivalidad entre la Insuperable y la Materialista

Las cantantes de música urbana la Insuperable y la Materialista , quienes sorprendieron con su colaboración “Voy a Beber”, revelaron que la rivalidad entre ambas que se dio entre ellas sucedió por varios factores: en el caso de la “Mami del Swagger” por “egos; mientras que la Materialista aseguró fue por “honor” como artista y no asuntos personales como quizás se interpretó.

En tanto, que la Materialista sostuvo que: “Yo siento que era más por el nombre artístico, era más por mi honor como cantante y por el público que por el deseo de que yo fuera hacerle una tiradera”.

“Si no lo hago voy a quedar muy mal ante el público”, dijo Yameiry Infante oriunda de Santiago. “Era igual de cómo estás chamaquito que te echan a pelear y no quieres pelear, pero tienes que pelear si no cuando llegas a tu casa te van a dar una golpia, era como eso”.

Al final, las urbanas, que protagonizaron una de las tiraderas más bestiales del género urbano criollo, aseguraron que tras hacer las paces y lanzar la colaboración musical “Voy a beber” que registra en YouTube un millón y medio de visitas, en tres días, las cosas entre ellas regresó a ser como “antes”.