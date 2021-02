$!Revelan nuevos detalles del accidente en el que perdió la vida cantante urbano Kitah

Asimismo, precisó que la ficha técnica de los automóviles MacLaren indican que desarrollan velocidad de 0 a 100 kilómetros en cuatro segundo, al tiempo de indicar que son vehículos con carrocería diferentes a la convencional, por lo que la investigación del accidente podría tomar más tiempo que un evento ocurrido con vehículo de una marca de consumo más masivo.

Uno de los conductores que estaba en la vía en el momento del accidente narró a los agentes de Digesett: “Cuando el tipo me pasó por el lado, como que yo estaba parado de tan rápido que iba, pero habían unas patanas que iban delante de mí y él como que frenó al no ser muy experto, más para delante nada más se vio el humo blanco, pero yo no sabía que era eso porque el tipo iba rápido y cuando llegamos al sitio el carro esta hecho nada, por parte, una pieza entera no hay”.

Chimbala compró su MacLaren 570s el pasado 27 de diciembre del 2019 y se lo habría prestado a su amigo Kitah, un joven artista del género urbano que quizás no tenía experiencia conduciendo ese tipo de automóvil.