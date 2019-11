$!Revista GQ nombra a JLo icono en su nueva edición

La próxima protagonista del Super Bowl junto a Shakira, Jennifer López puede hacer alarde de un nuevo título. La famosa revista masculina GQ la ha elegido para protagonizar su portada y nombrarla “The icon” (El icono).

En la entrevista la Diva del Bronx habló sobre Alex Rodríguez, su película “Hustlers” y la actuación en el Super Bowl.

Llama la atención que se trata de una edición especial que celebra a los “Men of the year” (hombres del año), pero ella está protagonizando junto a Al Pacino, Robert De Niro y Tyler The Creator.

“Hago las cosas que hago porque me apasionan. Por ‘Hustlers’ no me pagaron una millonada. En realidad lo hice gratis y además produje la película. Prefiero apostar por mí misma, ahí es cuando sale a relucir Jenny, la chica del barrio. Hago lo que quiero, lo que me gusta”, dijo.

“Creo que es una plataforma increíble y una de las más poderosas del mundo para compartir el mensaje que quieras lanzar ahí fuera. También me parece algo muy importante que dos mujeres latinas vayan a actuar en una Super Bowl que se celebrará en Miami y tendremos entre 12 y 14 minutos para hacer comprender a la gente nuestra valía y el papel tan importante que jugamos en este país. Creo que será una celebración muy bonita”, dijo a GQ.