$!Ricardo Montaner afirma ministro de Educación se pone a disposición para construcción de escuela en Samaná

Luego de la denuncia del cantautor nacionalizado dominicano Ricardo Montaner de que teme que su proyecto de construir una escuela en Samaná “caiga en manos de la política”, el intérprete ha recibido respuesta del ministro de Educación, Roberto Fulcar.

El titular de Educación se puso en contacto con el intérprete de “Me va a extrañar” y dijo estar dispuesto a que se lleve a cabo ese proyecto, así lo aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter

“El ministro de Educación, Roberto Fulcar, me manifestó su entera disposición para que la escuela en Samaná se construya”, escribió Montaner.

También agregó que el ministro le pareció un hombre “serio y creíble” y solo resta esperar a la “luz verde” y avanzar”.

Fulcar dijo que el viceministro, Rafael Alcántara, está encargado de concretar con Montaner el desarrollo del proyecto educativo.

En una rueda de prensa en el Ministerio de Educación, Fulcar expresó: “No entendemos por qué si él quería aportarle a la educación hace tantos años no se lo permitieron. Eso se materializará antes de enero”.



El pasado mes de marzo el cantante firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación, en ese momento bajo el mando de Antonio Peña Mirabal, para construir la referida escuela.

En ese momento, se informó que la escuela se llamará Bayacú y será un centro de diseño ecológico que contará con aulas integradas a la naturaleza combinando nuevos métodos de aprendizaje.

En el acuerdo se dijo que los terrenos les fueron entregados al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, ya que la escuela funcionará bajo las normas del sistema nacional.

Este es un sueño que tiene el cantautor venezolano junto a su esposa desde se mudó a República Dominicana en noviembre de 2016.

Problemas con el alcalde de Arroyo Barril

Ricardo Montaner ha tenido muchas trabas para poder realizar su sueño. Tras desahogarse en Twitter, recibió respuesta de Luis Felipe Almonte Fermín, alcalde de Arroyo Barril, del municipio de Samaná, y éste le dijo: “Son extrañas sus declaraciones para mí, ya que todas las autoridades de nuestra provincia estamos de acuerdo y apoyamos dicho proyecto, siempre y cuando beneficien nuestras comunidades”.

A lo que Ricardo Montaner respondió: “¿Pero como extrañas ?... explíquese síndico @LuisFelipeFermi...con todo respeto, usted mismo se ha opuesto a la escuela rotundamente. Explique esto: https://twitter.com/telenoticiasrd/status/1236804419490062337?s=24 Usted no resiste el hablar como político “siempre y cuando beneficie” ¿desde cuándo una escuela perjudica?”.

Las declaraciones del alcalde resultaron extrañas tanto para Montaner como para usuarios, esto, porque en marzo se opuso a la construcción de la escuela y programa educativo del reconocido intérprete nacionalizado dominicano.

En un video junto con algunos moradores, el alcalde explicaba: “Si la comunidad no quiere, por encima de la cabeza mía hacen aquí lo que la comunidad no quiere. Esa gente (los Montaner) tienen la autorización de hacer su escuela en su finca, ahí pueden hacer lo que ellos quieran”, fueron las contundentes palabras del representante local Luis Felipe Fermín, recibiendo la aprobación de los presentes, quienes al parecer estaban de acuerdo con que no se lleve educación a la zona.