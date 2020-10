$!Ricardo Montaner teme que la política haga fracasar su proyecto de construir una escuela en Samaná

El cantante Ricardo Montaner manifestó sentirse preocupado porque su proyecto de construir una escuela en Samaná “caiga en manos de la política.

“Tengo miedo que el proyecto de la escuela en Samaná, irremediablemente caiga en manos de la política y perdamos 4 años más en la burocracia típica”, escribió el artista en su cuenta de Twitter.

El intérprete nacionalizado dominicano y que tiene una residencia en Samaná dijo que “a veces provoca colgar los guantes”, insinuando desistir.

Se recuerda que el pasado mes de marzo el cantante firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación, en ese momento bajo la mando de Antonio Peña Mirabal, para construir la referida escuela.

En ese momento se informó que la escuela que se llamará Bayacú y será un centro de diseño ecológico que contará con aulas integradas a la naturaleza combinando nuevos métodos de aprendizaje.

En el acuerdo se dijo que los terrenos les fueron entregados al Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, ya que la escuela funcionará bajo las normas del sistema nacional.

Este es un sueño que tiene el cantautor venezolano junto a su esposa desde se mudó a República Dominicana en noviembre de 2016.

Pero ha tenido muchas trabas para poder realizarlo.

En marzo, el entonces alcalde de Arroyo Barril, del municipio de Samaná, Luis Felipe Almonte Fermín, se opuso a la construcción de la escuela y programa educativo del reconocido intérprete nacionalizado dominicano.

En un video junto con algunos moradores, el alcalde explicaba: “Si la comunidad no quiere, por encima de la cabeza mía hacen aquí lo que la comunidad no quiere. Esa gente (los Montaner) tienen la autorización de hacer su escuela en su finca, ahí pueden hacer lo que ellos quieran”, fueron las contundentes palabras del representante local, recibiendo la aprobación de los presentes, quienes al parecer estaban de acuerdo con que no se lleve educación a la zona.