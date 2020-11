$!Ricardo Montaner y sus canciones favoritas estremecen Altos de Chavón

A Nani la descubrieron en las redes sociales y desde entonces forma parte del proyecto musical de los Montaner.

Con una camisa estampada y haciendo reverencia a Dios, a la banda y al público presente, (aseguran que unas 150 personas, otros casi 300), Montaner empezó la lista de éxitos de sus canciones favoritas incluyendo “Será” y “El poder de tu amor” cantando totalmente en vivo.

Altos de Chavón, ubicado en el complejo de Casa de Campo, fue el epicentro de la transmisión para Latinoamérica y Europa. Los organizadores aseguran que 180 mil espectadores de distintos países se conectaron.

“Desde República Dominicana, en altos de Chavón, le quiero dar las gracias por acompañarnos. Como dijo un amigo -era hora de encender las luces-, no tienen idea de la emoción que pasa por mi mente. Hoy en este lugar que me he presentando varias veces lleno a toda capacidad. Hoy con 150 personas es la representación de todos los que están en casa viéndolos”, expresó el cantautor en su primera de varias intervenciones durante la noche.

Pidió mantener la fe. “Con quien estés este es el momento de disfrutar. Este año ha sido de muchas malas noticias. Pero tenemos muchas buenas noticas, y es que Dios te ama y no te carga que no pueda soportar. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarme”.

Tras el emotivo mensaje visiblemente emocionado y por un instante un poco ronco luego se cantar sin detenerse siguió con “Castillo azul”, tema del que se desprende el estribillo “Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación” interpretada de forma impecable, al igual que los siguientes temas.

Valoró a Quisqueya como la tierra del merengue y la bachata y el lugar donde han salido varias canciones. “Juan Luis Guerra, te pido perdón por cantar esta canción, la escribí en una playa del país”, comentó para luego entonar “Resumiendo”.

Montaner regresó con un segundo cambio de vestuario para un set más movido y con la participación de varios de sus músicos bailando el tema “Cachita”, que refleja el alma de los latinos con un toque de chachachá.

No faltó el tema “Bésame la boca”.

Héctor Eduardo Reglero Montaner, su nombre de pila, contó otra anécdota y es que en casa, un hogar completamente de artistas no se la pasan pidiendo sus canciones, pero reconoció que sus temas los escribe para Marlen, su esposa. “Ella sabe que todas mis canciones se las escribo a ella”, dijo recibiendo la ovación de los pocos presentes en el lugar para entonces entonar “Convénceme”, la que definió como una de sus canciones favoritas.

“Quisiera” es una canción que lo llevó a México y de paso mencionó a los países de América Latina y Europa en su concierto internacional en streaming.

Otro momento de sus notas más altas y como lo exigen estos temas llegó con “Me va a extrañar” y “Tan enamorados”.

La joven cantante Nani Bargiano, de 17 años, regresó para cantar con él “Te adoraré”.