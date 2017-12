Riccie Oriach: “Mi propuesta es un rescate de la música afrodescendiente”

SANTO DOMINGO. Riccie Oriach es de esos artistas que interpretan la música que les apasiona, independientemente de las exigencias de las tendencias del mercado musical. La calidad de sus líricas y su peculiar estilo lo posicionó entre los artistas dominicanos más escuchados de la plataforma Spotify durante el 2017. Diario Libre conversó con el cantante sobre sus nuevos proyectos y otros aspectos de su carrera. -¿Cómo defines la propuesta musical que realizas? Mi propuesta es un rescate de la música afrodescendiente, en mi disco se escuchan muchos ritmos del Caribe. Tiene mucha diversidad, desde la cumbia hasta los ritmos que encontramos metidos para Bani. Hay zarandunga, palos, gaga, sonidos que nos han marcado y que tienen una riqueza que hay que explotar. Yo canto básicamente para mí, cosas que me pasan a mí y a amigos. Vivo en un país muy colorido y mis canciones tienen parte de ese viaje infinito que es República Dominicana. -Háblanos de tu más reciente producción musical Es un LP que tiene por nombre “Viaje al infinito”, cuenta con seis canciones, todas son diferentes, tienen un género diferente, es de ahí de donde surge este nombre, porque va desde la cumbia, el merengue, la salsa, música africana, caribeña. Es underground, porque no se escucha mucho. Los temas son muy valiosos para mí, porque fueron las primeras composiciones que hice, y por esto las quise lanzar primero para mantener ese respeto y orden. La portada me encantó la hizo medio peso, un conjunto de artistas de aquí, con elementos característicos de nuestra cultura. A mí me gusta mucho el humor en la música. -¿Apoya el público este tipo de propuesta que se sale de lo convencional? Yo diría que el apoyo va creciendo. Se va sintiendo como la gente se va identificando con la propuesta, la gente va diciendo oye como se llama ese género y cuando identifican que es nuestro y que tiene calidad le dan todo su apoyo. -Tu propuesta ha calado en el gusto de países como Colombia, donde te has presentado varias veces, ¿a qué cree que se debe, y cómo te sientes en ese sentido? Creo que aparte del tipo de música que realizo que es del agrado de ese país, pienso que se debe a una buena coordinación de mi equipo de trabajo. Es algo que me hace sentir afortunado, hemos realizado muchos shows, creo que nos ha ido muy bien.

-En Spotify fuiste de los más escuchados en el país, ¿te sorprendió aparecer en el top? Realmente me sorprendió mucho, cuando vimos que estábamos entre los 50 más vírales en el país, según el censo que se hace entre los escuchas, para mí fue primero como bizarro, porque viendo los nombres de los artistas que están ahí fue muy impresionante, pero me sentí muy bien. Creo que se debió en la forma en que nos manejamos y el mensaje que transmitimos. Reconozco que mi música no es cualquier música, y la gente se va identificando con esto. -¿Qué viene para este año 2018 en tu carrera artística? Viene una etapa nueva, con más canciones, nuevos materiales audiovisuales y mucha música para este nuevo año. Vienen conciertos y festivales.

Inicios en la música

-¿Cómo inicias en la música? Mis inicios se remontan a la época de mi niñez, recuerdo que tenía un grupo de vecinos, y en las noches cuando se iba la luz salíamos a tocar música, y nos dedicábamos a cambiarle las letras a las canciones, de ahí salió una banda, comencé a tocar y me interesé en la escena underground del rock y por ahí me fui. Me considero un artista innato, estoy formado en ingeniería en sonido y producción, tengo un pequeño estudio y siempre voy fortaleciendo mi propuesta a base de sonidos diferentes

El rock y el merengue

El rock y el merengue son dos géneros presentes en la propuesta de este intérprete, dos ritmos que en la actualidad pasan por una situación para muchos complicado en la República Dominicana. Sobre el rock Oriach estima “para mí el rock es uno de los géneros que más se celan en el país, lleva como su intimidad, y vivir del rock en un mercado como el nuestro es un deporte extremo, es muy complicado, ya que no todo el mundo consume esa música. Y creo que como todo puede mejorar, pienso que puede trascender si se sigue trabajando, si se viaja, si se toca fuera del país. Hay muchas bandas en otras partes que lo han logrado porque se fueron y expandieron más su mercado. No digo que se vayan del país, pero sí que exporten su música”. En relación al merengue estima que lo único que necesita es una receta nueva, sin perder su ideología. El merengue no es un producto siempre debe ser autentico.