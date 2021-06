Ricky Martin cuando salía con mujeres: "Me sentía bien, la química estaba ahí"

El artista puertorriqueño Ricky Martin reconoció en el Mes del Orgullo LGBTQ que se siente hoy más libre y sin secretos, pero aún marcado por la entrevista que le hizo la reconocida periodista estadounidense Barbara Walters en el año 2000 cuando le preguntaron por su orientación sexual.

En esa época también estaba en la cima musical con el éxito de "Livin la Vida Loca".

Martin, en una entrevista con Efe, también se sinceró sobre el amor hacia las mujeres cuando era considerado heterosexual y es que afirma que amó a las novias con las que estuvo y que siempre hubo química con esas parejas.

A pesar de sus dudas durante años (antes de revelarse) salió con muchas féminas famosas o no, incluida la presentadora de televisión mexicana Rebecca de Alba, durante siete años, entre 1995 y 2002.

Por tal razón afirma: "La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie".

De hecho, la prensa internacional recoge, en especial el periódico El País en el 2016 que Ricky Martin y Rebecca de Alba fueron durante un tiempo una de las parejas más sólidas de la alfombra roja. En los siete años de noviazgo la también presentadora se quedó embarazada y perdió el bebé. "Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio. No es ninguna tragedia ni algo terrible ni se acaba el mundo”, narró de Alba en el programa "Historias engarzadas" de la televisión mexicana TV Azteca.

Sobre su orientación

El artista dijo además que nunca tuvo referentes dentro de la comunidad homosexual en su adolescencia, razón por la que, a su juicio, es importante que personas como él declaren abiertamente su condición sexual para enviar un mensaje de seguridad a los jóvenes en su misma situación.

"Muchos niños por ahí no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice que lo que están sintiendo es malvado", subrayó.

De vuelta sobre la histórica entrevista con Walters, recordó cuando le dijo que podría detener los rumores sobre su sexualidad si hablaba del asunto.

El puertorriqueño rememoró que podría haber dicho "sí, soy gay o no, no lo soy", pero que finalmente optó por la evasiva "no tengo ganas".

"Cuando soltó la pregunta me sentí violentado porque no estaba listo para salir del armario. Tenía mucho miedo", destacó, además de asegurar que aún conserva un trastorno con origen en ese momento.

"Mucha gente me dice que podría haber salido -del 'closet'- en esa entrevista y hubiera sido genial, porque cuando lo hice me sentí increíble", subrayó.

Ricky no confesaría sus sentimientos sobre su sexualidad hasta diez años después, en marzo de 2010, cuando hizo público que era homosexual.

Ricky Martin se casó en 2017 con el artista sirio-sueco Jwan Yosef y es padre de cuatro hijos.

A continuación, la entrevista del 2016 de Rebecca de Alba hablando de su relación con Martin.