$!Ricky Martin llama a los latinos a votar: “Quedarnos callados es ser cómplices del mal”

El cantante boricua Ricky Martin pidió a los latinos salir a votar en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“Cada vez que tú hablas con honestidad la gente dice: ‘Le creo, me cae bien’... Mucha gente también me ha dicho: ‘Ricky, cállate la boca y sigue cantando, no te metas en la política’... Si yo tengo el poder de convocatoria gracias a la música, ¿por qué me tengo que quedar callado. Yo no quiero quedarme en silencio”, dijo en una entrevista el artista para el medio El Diario de NY.

Dijo que hay mucha injusticia en los Estados Unidos con la comunidad hispana, que está pasando por los peores momentos.

“La comunidad LGBTQ tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar con una Corte Suprema totalmente a la derecha, es como que no, no puedo creer que ni siquiera estemos hablando de esto... ¡No te puedes quedar callado!”, expresó.

Insistió a los votantes latinos a no dejar de ejercer su derecho.

“Nosotros venimos de países que a lo mejor la democracia es un poquito turbulenta y a lo mejor los votos no cuentan, no, aquí sí cuentan. Aquí en Estados Unidos un voto cuenta. Les ruego, a esta comunidad latina, les ruego a la comunidad LGBTQ que nunca se detengan, que siempre hablen, pero en especial a los latinos, que entendamos el poder que tenemos”.

A través de su fundación RM, se ha dedicado a luchar para defender sus creencias y a la comunidad LGBT.

En estas próximas elecciones a presidente de Estados Unidos, se unió a apoyar al candidato demócrata Joe Biden, y es un agudo crítico de las medidas y el discurso del candidato al partido republicano y actual presidente, Donald Trump.