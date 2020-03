Ricky Martin pide ayuda para conseguir materiales a los médicos

El cantante puertorriqueño Ricky Martin siempre levanta su voz en las mejores causas. En esta ocasión, Martin está preocupado por la situación de los profesionales de la salud en todo el mundo frente a la pandemia del coronavirus.

En un video que public en su cuenta de Instagram, el artista anunció una iniciativa para proveer a médicos de diferentes países el equipo necesario para poder continuar cuidando a los pacientes y a la vez protegerse.

"Ustedes saben que estoy sumamente preocupado y obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud. No tienen máscaras, no tienen guantes, no tiene batas", explicó al indicar que la alianza que logró con dos entidades benéficas busca aportar una solución a este problema.

Junto a Project Hope Organization y Charity Stars, Ricky Martin está solicitando a todos sus seguidores que aporten la cantidad que puedan para crear un fondo dirigido a costear los materiales más urgentes durante esta crisis de salud pública.

"Yo voy a donar, definitivamente, y voy a llamar a todos mis amigos que me han ayudado en proyectos pasados para que llenemos las redes sociales con este mensaje de esta iniciativa que es sumamente importante. Tenemos que cuidar a nuestros doctores porque sino no nos van a poder cuidarnos a nosotros", expresó Martin con preocupación.

En su mensaje en español y en inglés, el artista etiquetó a sus colegas Miguel Bosé, Ednita Nazario, Bad Bunny, Jimmy Fallon, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y Kany García para que utilicen su influencia para que el mensaje sea viral.