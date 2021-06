$!Ricky Martin se pone uñas y se defiende de críticas

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se desahogó este lunes en las redes sociales debido a que durante el Mes del Orgullo Gay ha recibido críticas de seguidores por las fotografías que ha publicado junto a su esposo, el artista Jwan Yosef.

El astro del pop ha sido muy abierto en expresar lo que siente por su pareja. Por eso, hizo una reflexión que acompañó de un retrato suyo a blanco y negro y mostrando uñas postizas de colores que hacen alusión al apoyo de la comunidad LGBTQ+.

"Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva", comenzó relatando el intérprete de "Tu recuerdo".

Martin dijo que no le preocupa el número de seguidores, sino el mensaje que hay detrás de todo esto, llevándolo a sentir el mismo sentimiento que tuvo años antes de compartir al mundo su orientación sexual. "Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser", afirma.

Su mayor deseo es que todas las personas puedan ser y sentirse libres, "orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados".

Deplora que no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. Asimismo, pidió que la gente pueda expresarse como les nace sin necesidad de represalias o ser castigados.

En su largo mensaje, el padre de cuatro hijos finalizó con un llamado a la tolerancia:

"A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos, valen muchísimo, no lo olviden, por favor. #pride #pridemonth #loveislove".

Ricky Martin es un activista constante de los derechos de la comunidad LGBTQ+.