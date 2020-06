$!Ricky Martin: “Yo soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe. Soy una amenaza”

El cantante ha manifestado su temor de vivir en los EE.UU. por entender que reúne muchas condiciones que pueden hacer sentir amenazados a muchas personas con prejuicios.

“Mira, yo soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los Estados Unidos. O sea, yo soy una amenaza para esta gente, lo veas por donde lo veas”, explicó muy serio en la entrevista por videoconferencia Martin.

“Yo vivo esto todos los días, no tan expuesto porque vivo aislado, en mi casa, tranquilo, yo voy de aquí a mi trabajo, del trabajo vuelvo a casa. Pero vivimos aquí, escuchamos las historias, sentimos. Bajar del carro [...] y pararnos a tomar un café puede ser peligroso”, reflexiona el músico sobre su condición.

“Yo no crecí pensando que EE UU era así. Pero EE UU era así. Lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora nosotros como ciudadanos prendemos el teléfono, grabamos la injusticia y nos enojamos. Ahora lo estamos viendo. No sé, no sé. Yo les enseño a mis hijos el amor”, relata.