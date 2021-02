$!Rihanna alborota las redes sociales posando en topless

La cantante, actriz y diseñadora de moda Rihanna ha alborotado las redes sociales con una foto que deja muy poco a la imaginación.

La artista ha compartido en sus redes sociales imágenes, tanto en su cuenta personal como en la de su firma de lencería. En ellas aparece en topless, con tan solo un cullotte de satén de estilo boxeador en tono lila ( de su colección para hombre para demostrar que sus prendas son genderless), tapando su cuerpo tatuado con las manos y cubierta de joyas.

n ambas cuentas se ve la misma imagen pero cambian los textos. En su cuenta personal hace un guiño a Popcaan citando la letra de una de sus canciones... “yo no quiero que no uses lencería esta noche, mi amor”.

En la cuenta de su firma de ropa, Savage x Fenty, dice: “Mantente alejado de mi Instagram, es pura tentación”. Y va un paso más allá y promete una ‘primavera salvaje’.