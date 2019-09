Ringo Starr y Paul McCartney rinden homenaje a John Lennon

Ringo Starr y Paul McCartney se han reunido para rendirle tributo a su antiguo compañero John Lennon en el cover de la canción “Grow old with me”, que formará parte del disco “What’s my name” cuyo lanzamiento está pautado para octubre.

“Grow old with me” es considerada la última grabación que realizó el músico de The Beatles antes de morir para el disco “Milk and Honey”.

En declaraciones a la revista NME, Starr reveló que el productor Jack Douglas le preguntó si alguna vez escuchó los demos de Lennon de esa época y cuando lo hizo le encantó, por lo que cantó lo mejor que pudo la canción.

El exbaterista dijo que otra cosa que deseaba era que Paul McCartney estuviera en el cover de “Grow old with me”, por lo que acudió al llamado para tocar el bajo y cantar un poco, “entonces John está en ello de alguna manera”.

La interpretación en la cual Starr estaría como voz principal y McCartney lo acompaña en el bajo y la voz de acompañamiento. “What’s my name”, que será lanzado el próximo 25 de octubre, también contará con participaciones de Joe Walsh, Edgar Winter y Dave Stewart.

En julio de este año, Paul McCartne y Ringo Starr, tuvieron un emotivo reencuentro sobre el escenario en el estadio Dodger de los Ángeles, Estados Unidos. En aquella oportunidad, ambos artistas hicieron gala de su interminable talento y tocaron juntos algunos de los éxitos que los catapultaron a la fama en The Beatles.