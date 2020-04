$!Rita Indiana: “Siempre voy a ser fiel a la calidad y a lo que quiero decir”

Cuando lanzó temas como “El Blu del Ping Pong”, “Maldito Feisbu” y “Jardinera”, Rita Indiana, conocida como “La montra”, revolucionó la industria musical con con sus letras jocosas llenas de verdades. Con un estilo andrógino y su sonido lleno de fusiones, puso de patas para arriba la música local, pero con el mismo ímpetu que llegó, se alejó de los escenarios para retomar su carrera como escritora.

Pero, emulando a uno de sus temas “Llegó la hora de volve”. Rita conversó con DL sobre su nuevo tema “Como un dragón”, sencillo que pertenece a su próximo disco Mandinga Times.

—Luego de una pausa regresas con “Como un dragón”. ¿Por qué eliges este tema como sencillo?

Es lo primero que grabamos del álbum que produjo Eduardo Cabra (Visitante), fue el primer invento que hicimos juntos. Fue muy interesante al ser la primera vez que trabajamos juntos, el venía con sus ideas y yo con las mías y ahí salió una explosión de cosas nuevas para ambos. Fue un proceso súper rico, yo quería desde hace un tiempo bregar con cosas urbanas dominicanas, como el dembow y bombardéalo con otros estilos de música que ya he trabajado como el folclor afrocaribeño, el metal y la electrónica. De ahí salió esto que es un tema bailable, extraño, divertido y también con humor para este momento que estamos viviendo y que la gente pueda reírse un poquito en sus casas.

—Sin duda es un tema gracioso, incluso entras en la tiradera muy típica de la música urbana. ¿Va para alguien este tema?

No hay tiradera a nadie eso es en chercha y gozadera para que la gente tire esas líneas por ahí y se rían. Es para que botar un poco el estrés y la ansiedad que crea este encierro. Eso es para gozar, ahí no hay nada oculto ni una tiradera para nadie en específico.

—Han pasado 9 años desde el disco El Juidero. ¿Cuál es la evolución que sientes que trae esta nueva propuesta?

Hay evolución en valor de producción en manos de Eduardo Cabra, hay una evolución mía como artista obviamente porque han pasado casi 10 años. Yo escribí tres libros en ese periodo, también saque “El castigador” en el 2017. Han pasado muchas cosas, mis hijos ya están grandes, tengo otra visión de vida, otra visión de mundo, soy una mujer más fuerte y una artista más fuerte y eso se va a notar en el disco. Pero, también hay cosas que siguen con uno como el estilo y lo que ha sido mi propuesta en cuanto a la mezcla de ritmos.

—¿Cómo defines Mandinga Times?

Hay un desenfreno en lo que es la lírica y la música. También atrevimiento y crítica social que tal vez en este primer tema no se ve, pero que sí hay una conciencia social en el álbum, porque se llama “Mandiga Times”, haciendo referencia a lo que estamos viviendo en estos tiempos tan convulsos, complicados y de revolución. Hay varios temas en el disco que son un homenaje a Luis Terror Días, un espíritu que me cuida, que vive conmigo y que me inspira. Hay muchas cosas del disco que están inspiradas en él, en lo que él era y lo que hizo.

—¿Cómo navegas entre la literatura y la música?

Eso lo va pidiendo la inspiración. Me siento mucho más cómoda en la literatura porque requiere menos demanda de presencia, es una cosa mucho más tranquila y discreta, pero la música es más divertida, así que uno va viendo que le place. Pero la música siempre llegará a más gente y yo creo que es un momento en que me hace falta expresar las cosas que siento de una forma más masiva, llegarle a más gente, porque no todo el mundo, y más en un país como el de nosotros, en donde la educación es tan bajita, la gente no tiene ese hábito de estar leyendo y comprando libros. La música es más democrática, le llega a todo el mundo, no tiene que comprarla porque tú puedes ver un vídeo en YouTube o Spotify, la música es un medio mejor ahora mismo para expresarme y por eso lo estoy eligiendo.

—Tu música se aparta muchas veces del concepto comercial, pereciera que no busca la fama. ¿Es el éxito algo con lo que sueñas?

Hay una medida que yo siempre trato de tener en mi trabajo. Primero está la necesidad de uno vivir de lo que hace y la otra es la calidad, el nivel de calidad que uno quiere que su trabajo tenga, y el que yo creo que mi trabajo tiene. Yo siempre voy a ser fiel a la calidad y a lo que quiero decir, a mis ideas y a lo que creo que es una buena obra de arte que está por encima de llamar la atención. La fama la queremos todos, es algo que todos deseamos porque el éxito es abundancia para el artista y para su familia y para su vida, pero siempre está por encima la calidad del trabajo.

—Son tiempos difíciles para el mercado musical con el COVID-19. ¿Por qué decides seguir con el lanzamiento del disco?

Creo que es un buen momento porque la gente está en su casa consumiendo cosas y también necesita distraerse. Es importante que la gente la vea cosas nuevas y las disfrute. Es un momento difícil para todas las industrias, pero yo no me voy a quitar por eso. Así que vamos pa’ encima.

—¿Qué quieres que la gente piense al escuchar tu disco?

No me gusta establecer lo que quiero que la gente piense de mi música. Más bien pienso en lo que quiero que la gente sienta. Quiero que mi música de alguna manera los empodere, quiero transmitirle sensaciones de alegría, de tristeza, de temor y de risa y que bailen también.