$!Rita Ora se disculpa por celebrar cumpleaños en pandemia

Ora, cuyos éxitos incluyen “Anywhere” y “I Will Never Let You Down”, dijo que ahora se da cuenta de “cuán irresponsables fueron estas acciones y asumo total responsabilidad”.

Reportes de la fiesta generaron críticas generalizadas.

Cuando le preguntaron sobre el evento, el vocero del primer ministro Boris Johnson, Jamie Davies, dijo que era “importante que todos en la sociedad den el ejemplo y sigan las reglas. Eso aplica a cada miembro del público, incluyendo celebridades”.

Gran Bretaña tiene el mayor número de muertes por coronavirus en Europa, con más de 58.000.