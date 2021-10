$!Rolling Stone actualiza las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y estas son las latinas incluidas

El top 5 lo completan: “Fight the Power”, de Public Enemy, con el puesto número 2; ‘A Change Is Gonna Come’ de Sam Cooke, en el puesto 3; ‘Like a Rolling Stone’, de Bob Dylan, en el puesto 4 y ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana, en lugar 5. ( Listado completo aquí )

‘I Like It’, Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, puesto 384

Sobre este tema la revista reseña que la idea de “I Like It” vino del CEO de Atlantic (y ex DJ) Craig Kallman, quien quería un corte para el debut de Cardi, Invasion of Privacy, que enfatizara sus raíces puertorriqueñas. Mientras él y el productor J. White desarrollaban la pista de fondo, el representante de Atlantic A&R, Edgar Machuca, reclutó a los héroes urbanos latinos J Balvin y Bad Bunny. El proceso de desarrollo de siete meses también atrajo a otros, pero fue Cardi B quien convirtió “I Like It” en un espectáculo único. “Recuerdo cuando tenía seis meses de embarazo haciendo el video musical de la canción”, le dijo a Billboard. “Pero el resultado de todo fue hermoso”.