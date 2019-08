$!Romance Latino IX celebra los 60 años de Niní Cáffaro en la escena

Romance Latino, la serie de conciertos que desde hace nueve años auspicia la Sociedad ProArte Latinomericano que dirige el tenor Edgar Pérez ha contado con la complicidad no solo del público, sino de la comunidad artística que se ha convertido en un fiel aliado de la gestión cultural que desarrollan.

La noche del pasado sábado la entidad volvió hacer historia en el Teatro Nacional. La entrega de este año no solo reconoció la labor de compositores de América Latina cuya obra ha trascendido, sino que aprovechó el concierto para celebrar el sesenta aniversario de Niní Cáffaro en el canto popular. Un festejo en el que no podía faltar su padre en la música, el laureado maestro Rafael Solano, quien subió al escenario a interpretar la pieza “Entonces me cansaré de ti” con el magistral acompañamiento de la Orquesta Filarmónica Dominicana bajo la dirección de la cubana Marlene Urbay.

Horacio Lamadrid, el destacado presentador y creador de exitosos contenidos de para la televisión dominicana se encargó, junto al maestro Rafael Solano y a Edgar Pérez de llevar las riendas del acto de entrega de una placa de reconocimiento a Niní Cáffaro, al que le faltó poco para rajarse a llorar por la emoción que sintió.

Agradeció la distinción, al maestro Rafael Solano por acogerlo en el programa “La Hora del Moro” donde debutó como cantante, expresó palabras de agradecimiento al pueblo dominicano por acompañarlo en este largo viaje.

Del concierto

El repertorio de Romance Latino acompañado de la Orquesta Filarmónica Dominicana llevó al público un programa que comenzó con la música dominicana interpretada por la soprano Nathalie Ávila y Edgar Pérez quienes de inmediato recibieron el aplauso del público. “Perdámonos” del dominicano Mario de Jesús marcó el inicio de una noche mágica.

La música de Bobby Capó transportó a la audiencia a Puerto Rico con la canción “Poquita fe” que interpretó la destacada soprano puertorriqueña Melliangee Pérez. La composición Ay ay de Osmar Pérez Freire y con un magistral arreglo del maestro Eugenio Var Der Horst cautivó al público con la destacada interpretación de Edgar Pérez.

“Ojitos salvadoreños” (de México) trajo de nuevo a escena a la soprano cubana Nathalie Ávila para cantar la composición de Fernando Valades. “Sabrás que te quiero” mantuvo en escenario otro título mexicano con arreglo del maestro Corey Allen en la interpretación de Niní Cáffaro.

Los artistas se lucieron con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica Dominicana, en su primera parte dirigida por el maestro Carlos Andrés Mejía. Composiciones de Juan Lockward, Mario Clavel, Narciso Serradel, Héctor Flores Osuna y Rafael Hernández completaron el primer tramo del concierto.

La cubana Marlene Urbay subió al escenario para asumir la dirección de la Orquesta Filarmónica Dominicana en la segunda parte del programa. Se acomodó y de inmediato trazó el rumbo con la magistral interpretación de “Lindas cubanas” de Antonio M. Romeu y la participación de un cuerpo de bailarines que aportó colorido.

Un gran aplauso de la audiencia aprobó la destreza de Urbay como directora. La destacada soprano Melliangee Pérez volvió al escenario, esta vez para interpretar “La múcura” con la que transportó al público a Colombia. El viaje continuó por Argentina, Cuba, Venezuela Brasil, El Salvador, México y República Dominicana.

Homenaje

El destacado productor y presentador de televisión Horacio Lamadrid apareció en la escena y convocó al maestro Rafael Solano y a Edgar Pérez para entregarle una placa de reconocimiento a Niní Cáffaro por sus sesenta años en el canto.

Una ovación de pie del público por poco le saca las lágrimas a Niní Cáffaro. Expresó gratitud al público y al maestro Rafael Solano al recordar que sus inicios en el canto arrancaron en su programa de televisión “La Hora del Moro” que producía por Rahintel (Antena 7).

La música continúo de una manera muy especial. El maestro Rafael Solano se sentó en el piano. La directora Marlene Urbay tomó su puesto y Niní interpretó la pieza “Entonces me cansaré de ti” de Solano.

El cierre reunió en el escena a Melliangee Pérez, Nathalie Ávila, Niní Cáffaro y a Edgar Pérez para interpretar “Derroche” del dominicano Manuel Jiménez. Sin embargo, luego de la ovación final, el público le pidió a Niní que cantara la emblemática canción “Por Amor” del maestro Solano y no tuvo más remedio que complacerlo, con lo que terminó un concierto que además de reconocerlo, rindió tributo nuevamente a destacados compositores latinoamericanos.

El concierto fue un regalo de la Sociedad ProArte Latinoamericano al público. La entrada fue libre.

De la Sociedad ProArte Latinoamericano

La Sociedad ProArte Latinoamericana es una organización sin fines de lucro que nace en República Dominicana, compuesta por músicos latinoamericanos que buscan promover el arte a través de la presentación de obras artísticas que abren un espacio para el deleite pero también educan a la población.

Es una iniciativa que nos compromete con la sociedad, el arte, la cultura de los pueblos y con Latinoamérica.

Edgar Pérez, Fundador y director

Destacado tenor, compositor y productor dominicano, apasionado por años a la música, y en los últimos cuatro, a promover el arte de nuestros pueblos a través de la Sociedad ProArte Latinoamericana, con producciones musicales de corte lírico.

Como tenor, cuenta con un amplio repertorio de los más célebres maestros de la ópera italiana como Verdi, Puccini, Ponchielli, Leoncavallo y Cilea, y otros compositores como Mozart, Wagner, Bizet y Lehár.

También canciones de concierto y famosos musicales que incluyen las napolitanas y las zarzuelas y las bellas canciones lationamericanas.

Se ha presentado en los principales escenarios de la capital dominicana y del interior del país, así como en los Estados Unidos, Canadá, Italia, Israel, Colombia y Cuba. Su rol de tenor, es compartido también con su otra profesión, la de médico neurocirujano.