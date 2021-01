Romeo interpreta una de sus canciones favoritas de Anthony Santos en el jueves de TBT

El bachatero Romeo Santos rememoró una de las clásicas canciones del bachatero Anthony Santos, a quien considera su “padre” musicalmente.

En este jueves de #TBT, como de costumbre, él compartió un momento de un artista preferido, pero en vez de publicar un tema o videoclip, prefirió cantar “Si tu cariño no está” del “Mayimbe” de la bachata.

Santos cantó en su estudio de grabación acompañado de un guitarrista y un hombre que le hizo el coro al tema. “Un clásico de mi papá @AnthonySantos #SiTuCariñoNoEsta. El Coro está abatido pero lo hicieron con amor”, escribió Romeo.

“Una de mis bachatas favoritas del Mayimbe, del Bachatú, mi papá”, agregó.

“Eeesa es laaaa míaaaaaa!! Romo primo”, le comentó su primo Henry Santos y ex compañero del grupo Aventura.

En tanto que el Gran Soberano compartió el video del pequeño homenaje de Romeo en su Story de Instagram.

Los usuarios se desbordaron en comentarios indicando que el tema invitaba a tomarse unos tragos.

El “Rey de la bachata” siempre le ha demostrado admiración al veterano bachatero. Los Santos, Anthony y Romeo, han grabado juntos en varias ocasiones.

De hecho, el intérprete de “Voy pa’ llá” fue unos de los bachateros que más respaldó al grupo Aventura.

“Debate de cuatro”, “Ciego de amor” y “Son tan bellas” son de sus temas en colaboración.

El jueves pasado le hizo un homenaje al cantautor Ricardo Montaner. “’Hoy no voy a subir un #TBT, pero voy a cantar un clásico de un maestro que idolatro bastante. A través de su música me he inspirado en convertirme en mejor cantautor. Hablo del genio, el señor Ricardo Montaner”, dijo Romeo parado al frente de un piano de cola, que era tocado por otra persona.

No hay dudas de que Romeo está pasando mucho tiempo en el estudio, lo que indica que viene nueva música.