Romeo Santos abre posibilidad de nueva producción con Aventura

Romeo Santos definió a sus excompañeros integrantes del grupo Aventura como sus hermanos y familia, y abrió la posibilidad de volver a grabar una nueva producción con ellos, después de incluir el tema “Inmortal” en el disco “Utopía”, lanzado recientemente y en la que Santos interpreta canciones con varios artistas de la bachata, entre ellos Henry, Mikey y Lenny Santos, las figuras estelares al frente del legendario grupo que dio la vuelta al mundo.

“Es como si nunca se fueron,” dijo Romeo en una entrevista en la revista “Viva”, que publica el tabloide NY Daily News.

“La química de esa dinámica que sentimos, si estamos en una sesión de estudio o en el escenario, siempre es una cosa hermosa”, añadió Romeo.

“Esos tipos son mis hermanos. Somos familia, tenemos esta química completa que ni siquiera se puede explicar con palabras”, dijo.

“Hace casi una década desde que el grupo se separó, aunque no me gusta la descripción de esa manera”, explica Romeo. “Creativamente, habíamos evolucionado y fuimos por caminos separados. Con Utopía, quería dar a la gente un viaje musical de mi cultura, y me sentí como que no se puede contar una historia de la bachata sin mencionar a Aventura”, refirió.