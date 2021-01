$!Romeo Santos anuncia el nacimiento de su tercer hijo

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian, #3. #BabySolano”, con este mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el cantautor de origen dominicano, Romeo Santos, dio la bienvenida a con Solano, su tercer bebé.

“El Rey de la Bachata” compartió dos fotografías, una acompañado de una mujer en estado de embarazo, donde solo se puede ver su vientre, y la segunda de los pies de un recién nacido.

El artista, quien hace poco informó el nacimiento de su segundo hijo y quien tiene otro ya adulto, se lamentó del difícil año pasado.

“Este año ha sido extraño. Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física”, escribió.

Continuó: ¿Cómo obviar también las tristes tragedias que presenciamos y la forma penosa que perdimos atletas y celebridades que idolatramos? Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como “Billy,” y mi hermano, el ingeniero Gerry. Sin embargo, también me llegaron bendiciones”.

“Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud, positivismo y prosperidad”, concluyó.