$!Romeo Santos anuncia “el único y último concierto” con Aventura

Como lo prometió el cantautor estadounidense de origen caribeño Romeo Santos anunció mediante sus redes sociales el que definió como el único y último concierto que realizará junto a su excompañeros del Grupo Aventura.

De acuerdo al cantante, quien estrenó el pasado viernes en streaming el histórico concierto “Utopía” realizado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el año 2019, ante más de 80 mil personas, se realizará este sábado 14 de agosto en el Hard rock stadium en Miami.

En el promocional aparece junto a su primo Henry Santos y los hermanos Max y Lenny Santos.

Previo a presentar el espectáculo vía streaming, se volvió viral un video en el que el compositor le comenta al locutor Brea Frank la razón por la que “El mayimbe”, Anthony Santos no fue al concierto.

Sin embargo, el cantautor ha sido enfático en asegurar que la decisión fue del propio Anthony Santos y aclaró que es él quien le debe favores al veterano bachatero dominicano.

“Yo le he pedido a Anthony Santos, vamos a poner un número, quizás 50 favores, Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a ‘Utopía’ él no pudo por asuntos personales, pero es que yo soy el que le debo a Anthony Santos”, de esa manera respondió el “Rey de la bachata” a la pregunta que le realizó Brea Frank.