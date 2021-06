$!Romeo Santos besa la bandera dominicana y lanza indirecta: “Una imagen dice más que mil palabras”

El bachatero Romeo Santos estrenó el pasado viernes en streaming el histórico concierto “Utopía” realizado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el año 2019, ante más de 80 mil personas.

Allí, finalizando el maratónico evento que se extendió por más de tres horas, tomó la bandera dominicana, la puso en el piso, se arrodilló y la besó, manifestando su orgullo de tener raíces criollas.

Esa imagen la compartió nuevamente y lanzó una indirecta o más bien, una frase muy directa: “Gracias por lo de anoche, porque una imagen dice más que mil palabras”.

El cantante agregó en la publicación en sus redes sociales con más de 220 mil likes y sobre los 4,629 comentarios que este lunes anunciará el “último y único concierto de Aventura para finalizar la gira Inmortal”, la serie de conciertos que no pudo realizarse por la pandemia del coronavirus junto a los integrantes del Grupo Aventura.

Con esto, el intérprete de “Centavito” aparentemente responde a la controversia que causó recibir el pasado 15 de junio el Gran Soberano, y en su discurso de aceptación, al cual llegó dos minutos después, recalcó lo de sus orígenes, lo que disgustó a muchos.

“Yo se que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico. Soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano”.

En las redes sociales los comentarios a favor y en contra lo volvieron tendencia por varios días. Unos cuantos usuarios indicaron que ese escenario no era el idóneo para hacer tal aseveración que, por cierto, había hecho con anterioridad en entrevistas.

En otro tema, previo a presentar el espectáculo vía streaming, se volvió viral un video en el que el compositor le comenta al locutor Brea Frank la razón por la que “El mayimbe”, Anthony Santos no fue al concierto.

Sin embargo, el cantautor ha sido enfático en asegurar que la decisión fue del propio Anthony Santos y aclaró que es él quien le debe favores al veterano bachatero dominicano.

“Yo le he pedido a Anthony Santos, vamos a poner un número, quizás 50 favores, Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a ‘Utopía’ él no pudo por asuntos personales, pero es que yo soy el que le debo a Anthony Santos”, de esa manera respondió el “Rey de la bachata” a la pregunta que le realizó Brea Frank.

La segunda parte del documental se estrenará próximamente.