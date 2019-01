Romeo Santos dice que no se dejaría extorsionar por errores del pasado; apoya a Ozuna

El bachatero de origen dominicano, Romeo Santos, le dio una entrevista al comunicador, actor y comediante puertorriqueño, Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, donde habló de la situación de Ozuna, con relación al vídeo porno en el que se vio involucrado. Para Romeo, el exponente urbano no hizo nada malo: “Tú no has hecho nada manito, un abrazo y te quiero”, le reiteró Romeo durante la entrevista con Molusco mientras él conducía por la ciudad de Nueva York. Agregó, además, que mientras “Ozuna tenga la perseverancia, la dedicación y la disciplina de continuar dándole a su público buen contenido musical, eso será valorado”. “Nadie puede juzgarlo”, enfatizó. “El chico de las poesías” se puso como ejemplo, alegando que no se imaginaba que iba a ser artista, muy similar al pensamiento de Ozuna antes de ser famoso. Romeo Santos hizo una confesión y aclaró que no aceptaría extorsión por algo suyo del pasado si llega a salir a la luz. “Hice muchas cosas antes de ser famoso. No hacía un año que había explotado el grupo Aventura y estaba con una chica. Yo me encontraba tomado y de pronto ella empieza a hacer algo, (no especificó, pero aparentemente fue una acción sexual) y de manera consciente recuerdo que alguien nos tomó una foto. Si alguien intenta chantajearme con una foto, yo le respondería que eso fue hace 20 años y errar es de humanos”, contó. Indicó que no debe ser nada agradable la situación que tiene Ozuna en estos momentos.

“En mi casa nos criamos con dos acentos, el boricua y el dominicano”, contó el intérprete de “Sobredosis” al ser abordado sobre sus padres. “Nací y me crié en el Bronx, mi padre es dominicano y mi madre es puertorriqueña. A mí me sale hablar boricua no porque me estoy programando, sino porque así me crié, por igual el dominicano: Si estoy con mami hablo como boricua y si estoy con mi padre hablo como dominicano”, expresó Romeo. Una anécdota que refirió es que su madre, que duró 30 años casada con su padre, nunca se le pegó el acento criollo. Además, es un hombre muy familiar. Relató que cada vez que viajaba a Puerto Rico siempre sacaba un rato para visitar a su abuela materna, quien falleció hace unos meses. La primera vez que visitó la República Dominicana fue a los 18 años.

“El disco de Aventura por poco se engaveta”, abundó Romeo Santos sobre sus inicios. Tal cual ha hablado en otras ocasiones, dijo que empezó en el grupo “Los teenagers de la bachata”. El señor Carlos Almacei, uno de sus promotores, aún trabaja con él. Pero fue Julio César García, otro productor que conocieron, que los impulsó hacia lo que hoy se conoce como Aventura. “Nosotros teníamos una imagen de chopos cuando salimos en Los Teenagers. El otro productor que conocimos, Julio Cesar García, nos dijo que teníamos que cambiar la imagen. Entonces él nos sugiere vestirnos de forma más urbana”. Y así lo hicieron. “Yo vestía como bachatero en el tiempo de Los Teenagers porque yo quería pegarme como bachatero”, insistió. Luego del cambio, Julio César les dijo bromeando: “Ustedes se ven hasta bonitos y no lo son”. “Al principio éramos Leny y yo. Luego incluyo a Henry Santos, mi primo y a Mike, el bajista”, agregó. Antes de ser artista, destacó que trabajaba como seguridad, pero solo pesaba 90 libras. “Nunca falte al trabajo. Me levantaba a las 4:00 de la mañana, cogía el tren y a las 6:00 a.m. estaba en el trabajo”, relató. Además, tenía otras inquietudes: “Yo quería ser baloncestista y era malo. También empecé a dibujar como a los 12 años y pensé que era Picasso. En cambio, cuando Henry Santos me enseñó sus dibujos pensé, -soy una porquería-, en fin, para lo que creía que me gustaba hacer no tenía la virtud”. Romeo Santos entró a un coro de la iglesia de su comunidad con su primo, el bachatero Henry Santos, pero el objetivo no era cantar sino conocer chicas. “Ahí cantábamos, pero lo hacíamos como pasatiempo. Nunca nos imaginamos que podríamos hacer una carrera. Yo de hecho empecé a componer y soñaba con darle mis composiciones a otros artistas; no me vi como cantante”, recordó. Su primer grupo La primera vez que se inició en un grupo de bachata fue entre los 16 y 17 años: “Yo conozco un guitarrista en el bachillerato (High School) y conversamos de que nos gusta la bachata. Él estaba en un grupo y me dice que necesitaban un cantante. Ahí conozco a Leny y a Mike. Yo tenía como cinco años componiendo canciones y veía que no le podía llegar a ninguno de esos bachateros famosos. Cuando ingreso a la agrupación me sentí especial. Empezamos a hacer canciones originales desde 0: “Dime si te gusto”, “El aborto”, “Cuando volverás”... Luego les digo a los compañeros, -yo tengo un primo que hace unos coros bien ‘cabrones’, e incorporamos a Henry y a partir de ahí formamos los Teenagers de la bachata”, narró. Explicó que en un principio la agrupación no surgió con el fin de superarse económicamente, sino por amor al arte, porque amaban cantar bachata.

