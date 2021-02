$!Romeo Santos es el “Artista del año, tropical” en Premio Lo Nuestro 2021

El bachatero Romeo Santos obtuvo el Premio Lo Nuestro 2021 como el “Artista del año, tropical”, mientras que el remix del tema “La mejor versión de mí” con la cantante santiaguera Natti Natasha fue ganadora de la “Canción del Año – Tropical”.

El intérprete de “Centavito” no asistió a la ceremonia, pero sí lo hizo Natti Natasha, quien recibió la estatuilla en nombre de los dos y su vez anunció felizmente que tiene seis meses de embarazo producto de su relación con su mánager, Raphy Pina.

¡El artista dominicano Alex Bueno también resultó ganador! Y es que el junte con Romeo en “Nuestro amor” se alzó con la “Colaboración del Año - Tropical”.

La gala de Premio Lo Nuestro se vistió de salsa al rendirle un homenaje al maestro Johnny Pacheco, fallecido este lunes a los 85 años por una neumonía.

El emotivo tributo en vivo fue protagonizado por el sonero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el dominicano José Alberto “El Canario”, así como el flautista Nestor Torres, y dirigido por el maestro Sergio George.

Antes de comenzar, el salsero Marc Anthony le hizo reverencia al cofundador de la Fania All Star. “Sin Johnny Pacheco no existiría la salsa y sin la salsa no sé qué sería yo”, manifestó el artista con voz entrecortada.

El espectáculo, en su 33ra edición, también tuvo entre sus primeros actos a Maluma, quien con el pelo teñido de fucsia interpretó “Agua de Jamaica”, “La burbuja” y “Hawái” junto a 16 bailarines en un escenario ambientado a modo playero.

Más tarde el astro colombiano ganó el Premio Lo Nuestro a la canción del año - pop por “ADMV”.

“Este premio representa muchísimo para mí porque siempre me gustan hacer este tipo de canciones, estas baladas románticas”, dijo el cantante de música urbana. Agradeció el reconocimiento a “esta canción que salió desde el fondo de mi corazón, que compuse en pandemia y que cambió realmente mi forma de pensar”.

Un total de 147 artistas estaban nominados en 34 categorías y cuatro géneros musicales (pop, música urbana, tropical, regional mexicana), incluyendo cuatro nuevos rubros recientemente agregados: álbum del año en pop, álbum del año en música urbana, álbum del año en música regional mexicana y canción de cumbia del año en música regional mexicana.

La estrella pop Gloria Trevi, quien también recibió el Premio a la Trayectoria.

El reggaetonero Wisin fue reconocido con el Premio a la Excelencia por 18 años de exitosa trayectoria.

Horas antes de la ceremonia, conducida por Chiquinquirá Delgado, José Ron y Yuri, Guinness World Records certificó a Lo Nuestro como la entrega de premios más longeva de la música latina.