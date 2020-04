$!Romeo Santos estará en remix de “Sigues con él” de Arcángel y Sech

A Romeo Santos le va muy en sus participaciones en temas de reguetón. Y es que desde “Noche de sexo”, con Wisin y Yandel, “Ella y yo” con Don Omar o “Sobredosis” con Ozuna sus juntes con urbanos alcanzan el éxito.

Ahora, el “Rey de la bachata” anunció que estará en el remix del exitoso reguetón “Sigues con él” del boricua Arcángel y el panameño Sech y saldrá a la luz el próximo 10 de abril.

El tema, uno de los más sonados del momento, forma parte del álbum “Historias de un capricornio” de Austin Santos, el nombre de pila del intérprete de “Amar a ciegas”, lanzado hace tres meses y cuenta con 296 millones de reproducciones en Youtube.

Si sientes que has escuchado esta canción anteriormente no estás equivocado. “Sigues con él” es una remezcla de “Me prefieres a mi” de Arcángel lanzada en el año 2012 y ahora con nuevos versos.

Esa la primera vez que Arcángel y Romeo colaboran juntos. “Si no creen que es uno de los o el mejor verso que he tirado en un remix, no vuelvo a hacer un remix, aquí no fallamos. ¿Dímelo Arca le zumbamos?”, dijo el bachatero promocionando el remix.

De su lado, Arcángel “La Maravilla” expresó: “Cada vez falta menos para que disfruten de este clásico de clásicos. Para mí es un placer poderles llevar esta nueva versión de una de mis canciones más importantes en los últimos años de mi carrera”.

La última colaboración de Romeo Santos fue “La mejor versión de mi” con Natti Natasha. Fue estrenada hace seis meses y cuenta con 304 millones de reproducciones en Youtube.

El bachatero también logró reunir hace varios años a Daddy Yankee y Nicky Jam en la canción "Bella y sensual".