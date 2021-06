$!Romeo Santos estrena el 25 de junio su documental; lanza teaser oficial

El bachatero Romeo Santos compartió el teaser oficial de su nuevo documental "Utopía", basado en el concierto realizado en el estadio Met Life de Nueva Jersey en el 2019, el proceso de creación de su álbum, los orígenes de la bachata y revelaciones de su vida privada.

Asimismo, según el trailer, celebridades hablarán en el documental como Thalía, Emilio Estefan, Cardi B, Marc Anthony, Daddy Yankee, entre otros.

El show por paga podrá verse comprando las boletas en la web www.RomeoSantosOnline.com a un costo de RD$855.

Hasta el momento son dos documentales que se transmitirán de la misma manera.

"Bachata para mi es mi vida", expresó el intérprete de "Inmortal".

Con los filmes titulados Utopía Live From MetLife Stadium y The King of Bachata serán trasmitidos en pago por evento y forman parte de un sueño que él tenía desde hace tiempo.

“Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata”, mencionó en un comunicado.

El documental Romeo Santos: The King of Bachata muestra pasajes desconocidos en la vida del originario del Bronx entrelazados con la historia de este género musical.

Así, el espectador podrá conocer el lado personal del intérprete de “Propuesta indecente”, incluyendo algunas actuaciones gratuitas que ofreció en poblados pequeños donde nunca habían gozado de un concierto.

El famoso concierto para más de 80 mil personas se llevó a cabo el 21 de septiembre del 2019.

Esta presentación, además de romper récord de audiencia, logró llevar a cabo la reunión del grupo Aventura y tuvo en el escenario a importantes exponentes del género que fueron incluidos en su producción discográfica Utopía.